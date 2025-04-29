В Белом доме оценили предложенное Путиным перемирие: Трампу этого недостаточно

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала о реакции Белого дома на инициативу президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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