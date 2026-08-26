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Канаду ожидают тяжелые последствия при торговой войне с США – The Economist

Канаду ожидают тяжелые последствия при торговой войне с США – The Economist

Решение премьер-министра Канады Марка Карни ввести ответные пошлины на американские товары после срыва переговоров с США поставило страну на грань экономического конфликта с Вашингтоном, в котором Оттава окажется в заведомо проигрышном положении.

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