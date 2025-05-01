Из заметок и зарубок за неделю...

Аве, соордынцы! Тут "непартнеры" какие-то дикие пошли. Видимо, не пуганные еще толком. День лезут, в режиме "А вдруг проскочим?", два дня репу чешут - а что не так-то было? Ведь нормально же сидели - и тут на тебе, бабушка, Юрьев день.