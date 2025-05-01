Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Игорь Прийма
    А это уже диагноз у некоторых наших "шишек" --- поклонение перед всей этой западной швалью... !Приедут? Не приедут?
  • Игорь Прийма
    Уступим и хохлы моментально окажутся в ес и нато, а дальше что --- 3-я мировая ???😡Уступки... dogovo...
  • Yuriy Garutsa
    Максим прав, а автор провокатор.Уступки... dogovo...

Из заметок и зарубок за неделю...

Из заметок и зарубок за неделю...

Аве, соордынцы! Тут "непартнеры" какие-то дикие пошли. Видимо, не пуганные еще толком. День лезут, в режиме "А вдруг проскочим?", два дня репу чешут - а что не так-то было? Ведь нормально же сидели - и тут на тебе, бабушка, Юрьев день.

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