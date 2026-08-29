С сентября в России появятся передвижные аптеки

С 1 сентября 2026 года в России начнется реализация эксперимента, пока рассчитанного на три года, по розничной торговле лекарствами в передвижных аптечных пунктах.
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