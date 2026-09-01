Закопанные в саду трусы и подвиг юной госпожи Пенициллин.

Не думала, что в нашем тревожном мире кто-то обратит внимание и сообщит гражданам об удивительном поступке, который массово совершили - в том числе, видимо, в укор нам, варварам - жители цивилизованного сада.
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