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В Сеуле выразили протест послу РФ из-за слов Захаровой о напряженности в регионе

В Сеуле выразили протест послу РФ из-за слов Захаровой о напряженности в регионе

Власти Южной Кореи вызвали в Министерство иностранных дел республики посла России в Сеуле из-за высказывания официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.

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