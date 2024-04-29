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Аргументы и Факты

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В Казахстане в доход государства вернули изъятые у олигархов почти $100 млн

В Казахстане комиссия по возврату незаконных активов дополнительно обратила в доход государства 40 млрд тенге (более 90 миллионов долларов), данные средства направят на социальные нужды, сообщила пресс-служба правительства страны в Telegram-канале.

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