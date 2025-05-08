Орловцев приглашают на «Дворянские игры» в Спасское

Музей-заповедник Спасское-Лутовиново опубликовал афишу мероприятий, запланированных на май. Орловцев ждёт множество сюрпризов: от дворянских игр – до многочисленных мастер-классов и экскурсий (возрастное ограничение для всех мероприятий 6+).