Орловцев приглашают на «Дворянские игры» в Спасское

Музей-заповедник Спасское-Лутовиново опубликовал афишу мероприятий, запланированных на май. Орловцев ждёт множество сюрпризов: от дворянских игр – до многочисленных мастер-классов и экскурсий (возрастное ограничение для всех мероприятий 6+).
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