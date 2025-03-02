Услышал русский - устроил скандал. На Украине опять "мовный" шум - смелую женщину травят за речь

На Украине опять поднялся "мовный" шум. Делая удивлённый вид каждый раз, когда заходит речь о гонениях на русский язык, украинские ура-патриоты на деле впадают в истерику и начинают звать СБУ, когда слышат его.
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