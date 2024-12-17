Ротенберг о «СКА-Арене»: «Скорость принятия решений выше скорости света, понимаете? Чтобы принимать правильные, нужен свежий воздух. Уважаемые журналисты, вам дышится лучше?»

– Можете сравнить «СКА-Арену» в плей-офф и сейчас, после реконструкции? Захар Бардаков: Весной мы здесь в плей-офф играли, но в целом заехали на сырую арену, если можно так выразиться.
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