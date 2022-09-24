Калининградский АВТОТОР начнет выпускать компактные электромобили и передвижную технику

АВТОТОР в Калининграде готовится к запуску производства автомобилей новых брендов. После октября заводы предприятия начнут перенастраивать под выпуск принципиально новых продуктов — электромобилей и их двигателей, батарей и передвижной техники.
АВТОТОР в Калининграде готовится к запуску производства автомобилей новых брендов. После октября заводы предприятия начнут перенастраивать под выпуск принципиально новых продуктов — электромобилей и их двигателей, батарей и передвижной техники.
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