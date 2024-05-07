Tecno выпустила в России смартфоны Pova 6 и Pova 6 Neo с большими батареями, техно-диза...

Tecno выпустила в России смартфоны Pova 6 и Pova 6 Neo с большими батареями, техно-дизайном и MediaTek G99 UltimateTecno объявила о старте продаж в России смартфонов Pova 6 и Pova 6 Neo, отличающихся от моделей предыдущего поколения большей продолжительностью автономной работы, большим качественным экраном, внушительным объёмом памяти и технологичным дизайном.