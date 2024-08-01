В Астрахани сыну за убийство отца в пьяной ссоре дали 9 лет

В Трусовском районе завершился суд в отношении местного жителя, обвиненного в убийстве. Следствием и судом установлено, что 19 мая мужчина распивал спиртное со своим отцом в квартире одного из домов на улице Парковая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии