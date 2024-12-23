Педофил сел за то, что насиловал своих детей и снимал с ними порно

В Вологде педофила посадили на 21 год за насилие над своими детьми В Вологде областной суд приговорил 55-летнего уроженца Кировской области, проживающего в Череповце, к 21 году колонии строгого режима, сообщает пресс-служба инстанции.
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