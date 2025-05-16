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Русская весна

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  • Vladimir Lioubimcev
    Наши ничего не говорят. Только и сказали, что будет обмен пленными  1000 на 1000- это хорошо. И что будет еще встреча...Переговоры России...
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Роспотребнадзор дал советы по поддержанию гигиены в доме

Роспотребнадзор дал советы по поддержанию гигиены в доме

Человек проводит третью часть своей жизни дома, поэтому необходимо поддерживать там чистоту и порядок, это поможет предотвратить различные заболевания и аллергические реакции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

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