В Республике Башкортостан с учащимися полицейских классов проводятся занятия по Правилам дорожного движения

Одно из таких занятий для ребят накануне провели сотрудники Госавтоинспекции Уфы. Главная тема, рассмотренная на встрече, касалась соблюдения дорожных правил пешеходами и юными водителями мототранспорта, а также правильного использования средств индивидуальной мобильности.