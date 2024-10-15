В Республике Башкортостан с учащимися полицейских классов проводятся занятия по Правилам дорожного движения

Одно из таких занятий для ребят накануне провели сотрудники Госавтоинспекции Уфы. Главная тема, рассмотренная на встрече, касалась соблюдения дорожных правил пешеходами и юными водителями мототранспорта, а также правильного использования средств индивидуальной мобильности.
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