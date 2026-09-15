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Мировое обозрение

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Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Вечером 15 сентября сигнал воздушной тревоги прозвучал на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога распространилась на все регионы страны примерно к 19:44 по московскому времени.

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