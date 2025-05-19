«Нам нужны результаты»: Вэнс раскрыл детали сделки по Украине, которую Трамп предложит Путину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность предложить президенту России Владимиру Путину восстановление экономических связей Москвы с мировым сообществом в обмен на прекращение огня.
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