Минобороны: при боях за Новоалександровку использовались антидроновые костюмы

Российские бойцы группировки войск «Центр» применили специальные антидроновые костюмы во время освобождения населенного пункта Новоалександровка на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике.
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