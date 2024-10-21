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Эксперт Шаповалов: слова Залужного об уступках РФ связаны с провалами Киева

Эксперт Шаповалов: слова Залужного об уступках РФ связаны с провалами Киева

Основной причиной высказываний бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о территориальных уступках является поражение Киева на линии соприкосновения, о чём в разговоре с RT сообщил политолог Владимир Шаповалов.

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