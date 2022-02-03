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Украина заинтересована в израильском "Железном куполе", сообщил Кулеба

Украина заинтересована в израильском "Железном куполе", сообщил Кулеба

«Железный купол» запускает ракету во время операции «Облачный столп» По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, страна заинтересована в израильских оборонных технологиях.

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