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Шампур торчал прямо из дна: дайвер из Актау предупредил отдыхающих об опасности

Шампур торчал прямо из дна: дайвер из Актау предупредил отдыхающих об опасности

Дайвер из Актау Канат Абдиев призвал отдыхающих не прыгать в море и не нырять в незнакомых местах. Во время одного из погружений он обнаружил на дне Каспийского моря опасный предмет - металлический шампур, оставленный отдыхающими, передает inAktau.

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