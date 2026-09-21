Шампур торчал прямо из дна: дайвер из Актау предупредил отдыхающих об опасности

Дайвер из Актау Канат Абдиев призвал отдыхающих не прыгать в море и не нырять в незнакомых местах. Во время одного из погружений он обнаружил на дне Каспийского моря опасный предмет - металлический шампур, оставленный отдыхающими, передает inAktau.