СМИ: Байден выразил опасения военными приготовлениями Израиля на юге Газы

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора выразил свою обеспокоенность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху по поводу военной подготовки израильской армии к операции в южной части сектора Газа.
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