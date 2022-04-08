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Жители Крыма могут оценить состояние инфраструктуры в республике

Жители Крыма могут оценить состояние инфраструктуры в республике

В ходе опроса жителям Республики Крым предложено оценить качество муниципального управления, образования, уровень экономического развития, состояние инфраструктуры, чистоты улиц и общественного пространства, экологии, медицинского обслуживания, культуры и спорта в муниципальных образованиях, в которых они проживают.

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