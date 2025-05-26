Банкам снизят резервы при финансировании лизинговых компаний

На 14-м съезде лизинговой отрасли России глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков сообщил, что для банков отменена норма, согласно которой кредиты лизинговым компаниям относились к третьей категории качества — сомнительным.
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