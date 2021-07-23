Невероятно – за что стоял Майдан?

Александр Мещеряков благими намерениями . Майдановская семилетка завершилась, и пора подвести итоги – за что стоял Майдан? За что погибло много людей на Майдане и после него? За ликвидацию миллионов рабочих мест, обвал курса гривны, за кратное повышение коммунальных платежей, увеличение налогов, повышение пенсионного возраста, отмену бесплатной медицины и образования, стипендий, льгот, за прогрессирующую бедность и нищету? вот так обманули народ Все это можно было решить мирно и уговорить Януковича все это сделать.