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Невероятно – за что стоял Майдан?

Невероятно – за что стоял Майдан?

Александр Мещеряков благими намерениями . Майдановская семилетка завершилась, и пора подвести итоги – за что стоял Майдан? За что погибло много людей на Майдане и после него? За ликвидацию миллионов рабочих мест, обвал курса гривны, за кратное повышение коммунальных платежей, увеличение налогов, повышение пенсионного возраста, отмену бесплатной медицины и образования, стипендий, льгот, за прогрессирующую бедность и нищету? вот так обманули народ Все это можно было решить мирно и уговорить Януковича все это сделать.

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Сергей
В России достаточно дебилов, чтобы сделать такой бардак как на Украине. Просто власть не забздела, и разогнала либерастов и прочую американскую шалупень. Зато на Украине российские вместе с украинскими дебилами скакали в кастрюлях и никто им не мешал.
Михаил добрый маргинал
а че ты не прекратил или дурак
Владимир Eвтушенко
А тебе, кретину, никто слова не давал. Ты, ничтожество, сперва изучи русский язык, а потом говномёт свой включать будешь?
карюкалов вячеслав
Действительно.
Михаил добрый маргинал
У тебя сука хохлов не было друей че сукавсех под гребенку
карюкалов вячеслав
Были, но попрощались.
Михаил добрый маргинал
Я нет и они были и остались Афган брат
карюкалов вячеслав
На слуху вот эти.
карюкалов вячеслав
По любому кому то придётся.
карюкалов вячеслав
карюкалов вячеслав
Хотя... всё просто.
карюкалов вячеслав
Но... с другой стороны...
карюкалов вячеслав
Такое бывает.
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Больше всего гнетёт не то, что тогда, в ноябре 2013 года, как кретины повылазили во имя какой-то ЕВРОХИМЕРЫ ...Это как раз понятно, потому что тяга к халяве у украинцев это на уровне генетики. Плюс советское наследие от Украинской ССР, которое до сих пор помогает как-то выжить. Не то, что выросло целое поколение просто исторически безграмотных ПРИДУРКОВ. А как раз то, что ТАК И НЕ ПОНЯЛИ, что их просто РАЗВЕЛИ как последних ЛОХОВ. И именно столь любимый ими Запад. СЕМЬ!!! Семь лет, чёрт бы побрал ваше упрямство, прошло. ГДЕ ВСЕ ЭТИ ЕВРОПРЕФЕРЕНЦИИ? Членство в ЕС (ну понятно отчего...халява, пан, халява. Запад нам поможет) где? Членство в НАТО где? (дескать воевать за нас будут. Москалей положат на лопатки). Где те самые еврозарплаты и европенсии, о которых (сам видел) так радостно щебетали на этом дымно-кровавом уё@ище-майДАУН (подобрали же определение этого действа-"сборище ДАУНОВ") НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ. А главное НЕ БУДЕТ! Но по прежнему-"В сралу Укретину,а херам её сало в сралу!" Запад с нами! "Рашка" загибается и скоро рухнет, а мы пидемо за трофеями. Превратили Украину в одну большую ПСИХУШКУ на доморощенном укрофашизме с идиотскими "историческими сказками", перед которыми даже еврейские анекдоты блекнут. Но так ничерта и не поняли.

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