Кошки и ящерица на радиоуправлении

Тема развлечения домашних питомцев вышла на совершенно новый, вертикальный уровень. В сети нашли забавную игрушку — радиоуправляемую ящерицу, которая способна присасываться к поверхностям и шустро бегать по стенам и даже потолку.
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