Хабаровский ОМОН "Амурский" отмечает 31-ю годовщину со дня своего образования

В Хабаровске отметили 31-ю годовщину со дня образования Амурского отряда милиции особого назначения. На территории отряда состоялось торжественное собрание с участием всего личного состава и ветеранов спецназа.
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