Глава Ленинского района Челябинска ушел в отставку

Александр Орел покинул должность главы челябинского района. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, глава администрации Ленинского района Челябинска Александр Орел уволился по собственному желанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии