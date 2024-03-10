Названы популярные направления для семейного весеннего отдыха в 2024 году

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование отельных бронирований и поделился информацией о том, где российские семьи с детьми планируют провести весенние каникулы, которые в этом году пройдут с 25 по 31 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии