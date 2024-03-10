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За рулем

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Названы популярные направления для семейного весеннего отдыха в 2024 году

Названы популярные направления для семейного весеннего отдыха в 2024 году

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование отельных бронирований и поделился информацией о том, где российские семьи с детьми планируют провести весенние каникулы, которые в этом году пройдут с 25 по 31 марта.

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