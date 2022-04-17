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Стефанос Циципас: «Если я сделаю выводы из прошлых ошибок и использую накопленную мудрость, то смогу провести лучший сезон в карьере»

Стефанос Циципас рассказал о настрое на сезон и карьеру. «Я сосредотачиваюсь на долгосрочной перспективе, у меня есть турниры, на которых я хочу показать свой максимум, чтобы снова подтвердить, что я способен бороться на высочайшем уровне.

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