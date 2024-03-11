Генменеджер «Вегаса» о травме Стоуна и обходе потолка: «Загуглите «разрыв селезенки» и сможете ли вы сказать, когда игрок восстановится. Нелепо предполагать о несерьезности травм»

Функционер дал комментарий о том, что «Голден Найтс» поместили Марка Стоуна в долгосрочный список травмированных, а свободные средства в платежной ведомости клуб использовал для переходов Ноа Хэнифина, Энтони Манты и Томаша Гертла.
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