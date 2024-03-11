НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Генменеджер «Вегаса» о травме Стоуна и обходе потолка: «Загуглите «разрыв селезенки» и сможете ли вы сказать, когда игрок восстановится. Нелепо предполагать о несерьезности травм»

Функционер дал комментарий о том, что «Голден Найтс» поместили Марка Стоуна в долгосрочный список травмированных, а свободные средства в платежной ведомости клуб использовал для переходов Ноа Хэнифина, Энтони Манты и Томаша Гертла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх