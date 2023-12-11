В России официально зарегистрировали обновленный «Спутник лайт»

Обновленная вакцина от коронавируса прошла официальную регистрацию в Минздраве. Как отметили в ведомстве, перепарат «Спутник лайт» с обновленным антигенным составом прошел клинические испытания, передает ТАСС.
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