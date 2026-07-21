Страна и люди
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Страна и люди

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Армия России взяла под контроль Волоховское в Харьковской области

Армия России взяла под контроль Волоховское в Харьковской области

Населенным пунктом овладели подразделения группировки войск «Север». 21-07-2026 12:44 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Армия России взяла под контроль населенный пункт Волоховское в Харьковской области.

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