Армия России взяла под контроль Волоховское в Харьковской области

Населенным пунктом овладели подразделения группировки войск «Север». 21-07-2026 12:44 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Армия России взяла под контроль населенный пункт Волоховское в Харьковской области.
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