UKMTO сообщили о попадании снаряда в танкер в Ормузском проливе

В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу, сообщает управление морских торговых операций Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия удвоила чи...
- Самозанятым на Ку...
- ДВ Вячеслав Володин:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым