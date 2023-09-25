В минувшую пятницу украинские террористы ударили по зданию штаба ВМФ РФ в Севастополе крылатыми ракетами британско-французского производства.
Что Россия может противопоставить летающим радарам блока НАТО
Комментарии
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Александр Лагуткин
А что мешает нашим ВКС "сопровождать" эти самолеты-разведчики НАТО во время их операций нашими самолетами с мощными станциями РЭБ? Эти станции могли бы блокировать обмен и передачу данных к самолетам разведчикам от спутников и от них ударным дронам и ракетам, снижая эффективность наведения поражающих средств противника? Раз уж у нас не хватает решимости сбивать эти самолеты, хотя они являются звеном в цепочке нападения врага на наши объекты и, по сути, являются законной военной целью.
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19 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Пока не начнем сбивать и чихать на их протесты, так и останемся терпилами. Пора и"Идти на Вы!".
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13 час.
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