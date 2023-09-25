Что Россия может противопоставить летающим радарам блока НАТО

Александр Лагуткин

А что мешает нашим ВКС "сопровождать" эти самолеты-разведчики НАТО во время их операций нашими самолетами с мощными станциями РЭБ? Эти станции могли бы блокировать обмен и передачу данных к самолетам разведчикам от спутников и от них ударным дронам и ракетам, снижая эффективность наведения поражающих средств противника? Раз уж у нас не хватает решимости сбивать эти самолеты, хотя они являются звеном в цепочке нападения врага на наши объекты и, по сути, являются законной военной целью.