The Jerusalem Post: к ударам по Ирану тайно подключились две страны Как сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой Wall Street Journal, Бахрейн и Кувейт тайно направляли истребители для .
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The Jerusalem Post: к ударам по Ирану тайно подключились две страны Как сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой Wall Street Journal, Бахрейн и Кувейт тайно направляли истребители для .
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