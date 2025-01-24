Госавтоинспекция города Новосибирска присоединилась к ежегодной акции «Студенческий десант»

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченную ко Дню российского студенчества, с целью познакомить молодое поколение с работой дорожно-патрульной службы, в городском полку дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Новосибирску прошел день открытых дверей для студентов «Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ».