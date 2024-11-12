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﻿Туляк отдал мошенникам 2,5 миллиона рублей, поверив в легенду о взломе аккаунта на "Госуслугах"

﻿Туляк отдал мошенникам 2,5 миллиона рублей, поверив в легенду о взломе аккаунта на "Госуслугах"

В Пролетарском районе Тулы мошенники под видом сотрудников пенсионного фонда, портала &quot;Госуслуги&quot; и полиции обманули 56-летнего местного жителя на два с половиной миллиона рублей, по данным региональной прокуратуры.

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