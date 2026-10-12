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Дата‑центры «Яндекса» под атаками: рынок реагирует, Минцифры готовит меры поддержки

Дата‑центры «Яндекса» под атаками: рынок реагирует, Минцифры готовит меры поддержки

Акции компании «Яндекс» в понедельник, 12 октября, на старте дополнительной сессии просели до 3255 рублей — это на 5,79% ниже уровня закрытия пятницы.

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