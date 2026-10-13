«Антифашист» продолжает вести хронику преступлений украинского режима. Ежедневно мы публикуем массу свидетельств о нарушениях прав человека, русофобии, отмене русской культуры и канонического православия, незаконной мобилизации.
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