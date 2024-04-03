Турецкие города после выборов захлестнули массовые протесты

Что вы хотите, это же турки!

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Пердоган не стал оригинальничать и в полный рост использует административный ресурс для поправки результатов выборов в свою пользу. На помню, кто сказал: власть - самый худший и самый тяжёлый из наркотиков. Добровольно никто не отказывается.