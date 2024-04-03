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Турецкие города после выборов захлестнули массовые протесты

Турецкие города после выборов захлестнули массовые протесты

Стремительно накаляется сейчас политическая ситуация в Турции. Сразу в нескольких крупных городах, населенных курдами, вспыхнули массовые беспорядки.

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Комментарии
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АндрейБорков
Что вы хотите, это же турки!
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Пердоган не стал оригинальничать и в полный рост использует административный ресурс для поправки результатов выборов в свою пользу. На помню, кто сказал: власть - самый худший и самый тяжёлый из наркотиков. Добровольно никто не отказывается.
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14 час.

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