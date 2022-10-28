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Квартира по цене дворца, внезапный снежный коллапс: что обсуждают в Уссурийске

Квартира по цене дворца, внезапный снежный коллапс: что обсуждают в Уссурийске

Во второй половине рабочей недели соцсети Уссурийска всколыхнули такие новости, как "золотая" трешка на окраине города за 72 млн рублей и неожиданная снежная буря на севере Приморья.

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