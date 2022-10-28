Квартира по цене дворца, внезапный снежный коллапс: что обсуждают в Уссурийске

Во второй половине рабочей недели соцсети Уссурийска всколыхнули такие новости, как "золотая" трешка на окраине города за 72 млн рублей и неожиданная снежная буря на севере Приморья.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
Свежие комментарии