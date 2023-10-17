В Петербурге и Ленобласти снесли 13 незаконных НТО

Совместными усилиями сотрудников Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и Центра повышения эффективности использования государственного имущества было освобождено более 400 квадратных метров земли от незаконной торговли.
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