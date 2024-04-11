Банки в Китае начинают вводить новые условия для платежей из России

Несколько крупнейших банков Китая ужесточили контроль над транзакциями из России. Для одобрения таких операций Bank of China (занимающий четвертое место по активам среди китайских банков) теперь запрашивает информацию о связях с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, пишет газета "Известия".