Индонезия рассматривает возможность присоединения к турецкой программе истребителей пятого поколения KAAN

«Индонезия хочет участвовать в разработке истребителя пятого поколения «KAAN» и подводной лодки совместно с турецкой промышленностью», — заявил президент Индонезии на пресс-конференции со своим турецким коллегой.
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