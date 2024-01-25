В России вдвое снизился приток мигрантов

В 2023 году приток мигрантов в Россию снизился практически в два раза за первые три квартала. Соответствующие выводы сделали аналитики Института Гайдара, отметив, что мигрантов стало на 90 тысяч меньше, в сравнении с периодом до пандемии.
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