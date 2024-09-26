В России стал доступен новый исполинский кроссовер Lexus

Lexus представил эту модель осенью прошлого года, расширив и без того объемную линейку SUV бренда. Машина задумывалась для Штатов, но параллельный импорт сделал свое дело и теперь она доступна не только в Северной Америке, но и в России.
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