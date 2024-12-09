Астрономы получили изображение якутского астероида до его падения на Землю

Коллаж с изображением 2,4-метрового телескоп Лицзян (слева) и якутского астероида (справа) / © Yunnan Observatories / Chinese Academy of Sciences Телескопы обсерватории Purple Mountain (PMO) Китайской академии наук, обсерватории Ленху в северо-западной провинции Цинхай и обсерватории Синмин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР получили изображения астероида, который достигал примерно метра в диаметре.