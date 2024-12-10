СМИ рассказали о вопросах для прямой линии Путина

Россияне задают вопросы к прямой линии президента Владимира Путина, касающиеся инфраструктуры, поддержки многодетных семей, специальной военной операции, экономики и социальной сферы, как сообщили в эфире Первого канала.
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